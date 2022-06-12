Власти Херсона запустили программу по социальным выплатам населению

Жители Херсонской области начнут получать социальные выплаты, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, на текущий момент работа в этом направлении уже активно ведется. При этом чиновник отметил, что социальный пакет будет адаптирован под людей с российским гражданством.
«Максимально будут выдаваться социальные выплаты. Максимально формируется программа по пенсионным выплатам и регистрации всех тех людей, которые готовы подать документы на гражданство Российской Федерации», — сказал он.
Херсонская область в мае начала переход в рублевую зону. Этот процесс может занять до четырех месяцев. При этом в регионе также будут принимать гривну.