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Власти Херсона запустили программу по социальным выплатам населению

Власти Херсона запустили программу по социальным выплатам населению
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Жители Херсонской области начнут получать социальные выплаты, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, на текущий момент работа в этом направлении уже активно ведется. При этом чиновник отметил, что социальный пакет будет адаптирован под людей с российским гражданством. 

«Максимально будут выдаваться социальные выплаты. Максимально формируется программа по пенсионным выплатам и регистрации всех тех людей, которые готовы подать документы на гражданство Российской Федерации», — сказал он. 

Херсонская область в мае начала переход в рублевую зону. Этот процесс может занять до четырех месяцев. При этом в регионе также будут принимать гривну. 

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