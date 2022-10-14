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Власти Херсона рекомендовали жителям выехать в другие регионы России

Здание университета в Херсоне разрушено после удара ВСУ
wikipedia.org/Global Look Press | Ambidekstriy88 / CC BY-SA 4.0

Глава администрации Херсона Кирилл Стремоусов призвал население выехать в другие российские регионы, чтобы обеспечить военным маневренность при зачистке территории от Вооруженных сил Украины, сообщает «Лента.ру». Власти рекомендовали жителям воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Россию.

Отмечается, что высказывание главы региона не стоит рассматривать как призыв к эвакуации.

Ранее «Народные новости» сообщали, что в Херсоне был обнаружен тайник сбежавшего на территорию Украины сотрудника СБУ с оружием, военной формой образца НАТО и флагом США.

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