Власти Херсона рекомендовали жителям выехать в другие регионы России

Глава администрации Херсона Кирилл Стремоусов призвал население выехать в другие российские регионы, чтобы обеспечить военным маневренность при зачистке территории от Вооруженных сил Украины, сообщает «Лента.ру». Власти рекомендовали жителям воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Россию.
Отмечается, что высказывание главы региона не стоит рассматривать как призыв к эвакуации.
Ранее «Народные новости» сообщали, что в Херсоне был обнаружен тайник сбежавшего на территорию Украины сотрудника СБУ с оружием, военной формой образца НАТО и флагом США.