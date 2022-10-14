Власти Херсона рекомендовали жителям выехать в другие регионы России

Глава администрации Херсона Кирилл Стремоусов призвал население выехать в другие российские регионы, чтобы обеспечить военным маневренность при зачистке территории от Вооруженных сил Украины, сообщает «Лента.ру». Власти рекомендовали жителям воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Россию.