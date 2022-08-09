Власти Херсона назвали назначенного Киевом губернатора «виртуальной пустышкой»

Назначенный Киевом «глава» Херсонской областной государственной администрации Ярослав Янушевич — «виртуальный губернатор» и «пустышка». Так считает заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.
По его словам, Херсонская область больше не находится в юрисдикции Украины, поэтому ее решения не распространяются на регион.
«Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацисткой верхушки, захватившей власть в Украине», — обозначил свою позицию Стремоусов.
Напомним, что Херсонская область и часть Запорожской области в ходе СВО были освобождены в ходе СВО.