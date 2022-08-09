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Власти Херсона назвали назначенного Киевом губернатора «виртуальной пустышкой»

Власти Херсона назвали назначенного Киевом губернатора «виртуальной пустышкой»
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Назначенный Киевом «глава» Херсонской областной государственной администрации Ярослав Янушевич — «виртуальный губернатор» и «пустышка». Так считает заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По его словам, Херсонская область больше не находится в юрисдикции Украины, поэтому ее решения не распространяются на регион.

«Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацисткой верхушки, захватившей власть в Украине», — обозначил свою позицию Стремоусов.

Напомним, что Херсонская область и часть Запорожской области в ходе СВО были освобождены в ходе СВО.

Киев стремоусов Украина херсон
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