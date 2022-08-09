Власти Херсона назвали назначенного Киевом губернатора «виртуальной пустышкой»

«Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацисткой верхушки, захватившей власть в Украине», — обозначил свою позицию Стремоусов.