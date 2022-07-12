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Власти Харьковской области анонсировали выдачу зарплат бюджетникам

Власти Харьковской области анонсировали выдачу зарплат бюджетникам
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Зарплаты бюджетникам и пенсионерам начнут начислять жителям освобожденных территорий Харьковской области в июле. Об этом рассказал глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Сейчас власти Харьковской области ждут поступления первого транша из Москвы. В первую очередь планируется обеспечить средствами пожилых, а затем работников бюджетной сферы, пишет ТАСС.

«Мне сказано было, что мы в июле получим и за июнь, и за июль, то есть те, кто работал, если они честно работали, исполняли свои обязанности, получат даже за прошлый месяц», — добавил Ганчев.

На днях Харьковская область утвердила государственную символику. Гербом стал двуглавый золотой орел с державой, указывающий на принадлежность к России. Цветами флага выбрали малиновый, синий и красный.

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