Власти Германии запретили корреспондентам Deutsche Welle ехать вместе с Шольцем в Россию

Власти Германии запретили корреспондентам Deutsche Welle ехать вместе с Шольцем в Россию Новости
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Журналисты издания Deutsche Welle не будут сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца в поездке в Россию. Об этом сообщило издание Der Tagesspiegel.

Официальный визит немецкого политика в Москву намечен на 15 февраля. Сопровождать его также будут репортеры, которые собираются освещать работу канцлера в России.

Согласно информации издания, руководство правительственного ведомства печати и информации запретило корреспондентам Deutsche Welle участвовать в поездке. Решение мотивировано нежеланием Олафа Шольца создавать конфликтную ситуацию с РФ.

Ранее корреспондентский пункт Deutsche Welle решением правительства России был закрыт. Такая мера стала ответным шагом на запрет работы телеканала RT DE в ФРГ.

 
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