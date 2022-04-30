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    Власти Германии подтвердили отказ платить за российский газ рублями

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Власти Германии подтвердили отказ платить за российский газ рублями

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    pixabay.com/PD

    Германия не станет ни сейчас, ни в дальнейшем оплачивать российский газ рублями, как того требует Москва, заявил министр финансов республики Кристиан Линднер.

    Он написал об этом в Twitter после того, как РФ прекратила поставки энергоресурса в Болгарию и Польшу по причине их отказа рассчитываться за сырье по новой схеме.

    «И в будущем мы не станем платить за газ в рублях. <…> Мы предпринимаем все, чтобы как можно скорее стать независимыми от России (в вопросах поставок топлива. — Прим. ред)», — уточнил Линднер.

    Указ о рублевом механизме расчетов за газ для недружественных стран 31 марта подписал президент РФ Владимир Путин.

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