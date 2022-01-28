Власти Германии объявили сотрудника российского консульства нежелательной персоной

Германия выслала сотрудника российского консульства. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные сведения.

Согласно данным издания, его выслали из-за подозрений в шпионаже. Дипломат якобы был сотрудником российской Службы внешней разведки.

«Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен "нежелательной персоной"», — сказано в сообщении журнала.

Авторы также отметили, что задержание сотрудника консульства проходило в рамках расследования в отношении россиянина Ильнура Н.

Ранее стало известно, что состоится встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена. Стороны обсудят отношения с Россией.

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