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Власти ФРГ за полгода оказали Украине военную помощь на 562 млн евро

Власти ФРГ за полгода оказали Украине военную помощь на 562 млн евро
imagebroker/Petra Wallner/Global Look Press

За первое полугодие текущего года Германия одобрила поставки вооружений и военных товаров для Украины на 562 млн евро. Об этом говорится в докладе немецкого министерства по делам экономики и защиты.

«По предварительным данным, в первой половине 2022 года было выдано индивидуальных лицензий на экспорт вооружений на сумму 4,14 млрд евро», — отмечается в сообщении ведомства.

Порядка 92% из этой суммы власти ФРГ направили странам-партнерам, включая Украину. Причем для самообороны украинской стороны Берлин выдал лицензий на сумму порядка 562 млн евро.

Примерно 3,81 млрд евро потрачены на поставки в страны Евросоюза, НАТО и другим партнерам, включая Украину и Южную Корею. Третьим странам Германия направила 337 млн евро.

военная помощь Вооружение Германия Украина
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