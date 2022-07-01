Власти ФРГ за полгода оказали Украине военную помощь на 562 млн евро

За первое полугодие текущего года Германия одобрила поставки вооружений и военных товаров для Украины на 562 млн евро. Об этом говорится в докладе немецкого министерства по делам экономики и защиты.
«По предварительным данным, в первой половине 2022 года было выдано индивидуальных лицензий на экспорт вооружений на сумму 4,14 млрд евро», — отмечается в сообщении ведомства.
Порядка 92% из этой суммы власти ФРГ направили странам-партнерам, включая Украину. Причем для самообороны украинской стороны Берлин выдал лицензий на сумму порядка 562 млн евро.
Примерно 3,81 млрд евро потрачены на поставки в страны Евросоюза, НАТО и другим партнерам, включая Украину и Южную Корею. Третьим странам Германия направила 337 млн евро.