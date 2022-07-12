Власти ФРГ устроят массовую вакцинацию от оспы обезьян перед гей-парадом

Массовая прививочная кампания против оспы обезьян стартует в Германии 13 июля, за несколько дней до проведения гей-парада.
По словам медиков, для формирования полноценного иммунитета требуется от четырех до шести недель. При этом больше всего зараженных обезьяньей оспой выявляют среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Некоторые эксперты полагают, что при инфицировании значительную роль все же играют именно однополые контакты. Кроме того, нынешние штаммы мутируют гораздо быстрее, чем предыдущие версии.