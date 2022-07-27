Власти ФРГ подтвердили поставку на Украину систем залпового огня MARS-II

Власти ФРГ на протяжении несколько месяцев обещали предоставить ВСУ системы MARS-II и осуществили эту поставку, заявила министр обороны федеративной республики Кристина Ламбрехт. Кроме того, она подтвердили отправку подразделениям украинской армии трех самоходных артиллерийских гаубиц из арсеналов бундесвера.