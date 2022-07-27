Власти ФРГ подтвердили поставку на Украину систем залпового огня MARS-II

В немецком министерстве обороны сообщили о поставке украинской армии реактивных систем залпового огня MARS-II.
Власти ФРГ на протяжении несколько месяцев обещали предоставить ВСУ системы MARS-II и осуществили эту поставку, заявила министр обороны федеративной республики Кристина Ламбрехт. Кроме того, она подтвердили отправку подразделениям украинской армии трех самоходных артиллерийских гаубиц из арсеналов бундесвера.
Ранее стало известно, что Берлин передал Киеву самоходные зенитные установки Gepard, это вызвало резкую критику читателей газеты Die Welt.