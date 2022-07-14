Власти ФРГ не намерены смягчать антироссийские санкции

Германия не станет смягчать санкции, которые были введены против России после старта спецоперации на Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе общения с согражданами в Бремене.
По мнению министра, смягчение рестрикций не обеспечило бы поставок российского газа. И Германию начали бы «шантажировать вдвойне». Кроме того, Берлин и дальше намерен оказывать поддержку Киеву, пишет URA.RU.
«И именно поэтому мы также сохраним эти санкции, и в то же время будем следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе», — заключила Бербок.
Санкции постепенно начал смягчать Минфин США. На днях ведомство разрешило проводить транзакции с Россией, которые касаются удобрений, продовольствия, посевных материалов и лекарств.