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Власти ФРГ не намерены смягчать антироссийские санкции

Власти ФРГ не намерены смягчать антироссийские санкции
Федеральное агентство новостей

Германия не станет смягчать санкции, которые были введены против России после старта спецоперации на Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе общения с согражданами в Бремене.

По мнению министра, смягчение рестрикций не обеспечило бы поставок российского газа. И Германию начали бы «шантажировать вдвойне». Кроме того, Берлин и дальше намерен оказывать поддержку Киеву, пишет URA.RU.

«И именно поэтому мы также сохраним эти санкции, и в то же время будем следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе», — заключила Бербок.

Санкции постепенно начал смягчать Минфин США. На днях ведомство разрешило проводить транзакции с Россией, которые касаются удобрений, продовольствия, посевных материалов и лекарств.

Германия Россия санкции
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