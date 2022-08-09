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Власти Финляндии выступили за введение ограничений на въезд российских туристов

Власти Финляндии выступили за введение ограничений на въезд российских туристов
pxhere.com

Ограничение на въезд туристов из России должно распространится как на Финляндию, так и на страны Евросоюза. С таким заявлением выступила премьер республики Санна Марин.

Она сочла неправильным, что россияне спокойно путешествуют по Европе во время спецоперации. Марин рассчитывает, что государства ЕС поддержат ее инициативу.

«Это несправедливо. Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится», — отметила Марин.

Она отметила, что санкции в данный момент не распространяются на сферу туризма. По мнению премьера Финляндии, данный вопрос нужно поднять в Европейском совете.

Евросоюз санна марин финляндия
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