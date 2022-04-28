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    Власти Финляндии не согласились перейти на рублевые расчеты при оплате российского газа

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Власти Финляндии не согласились перейти на рублевые расчеты при оплате российского газа

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    pixabay.com/PD

    Финляндия не намерена оплачивать поставки российского газа рублями, заявила в интервью газете Helsingin Sanomat министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен

    Такая договоренность была достигнута еще в начале апреля. Данная позиция согласуется с политикой Евросоюза.

    «Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», — отметила она

    По словам Туппурайнен, оплата топлива в рублях противоречит условиям действующих контрактов. 

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