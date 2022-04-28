Власти Финляндии не согласились перейти на рублевые расчеты при оплате российского газа

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Финляндия не намерена оплачивать поставки российского газа рублями, заявила в интервью газете Helsingin Sanomat министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен
Такая договоренность была достигнута еще в начале апреля. Данная позиция согласуется с политикой Евросоюза.
«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», — отметила она
По словам Туппурайнен, оплата топлива в рублях противоречит условиям действующих контрактов.
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