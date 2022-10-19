Власти Ейска назвали дату первых похорон погибших при падении самолета во дворе жилого дома

Первые похороны жертв крушения самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске состоятся на этой неделе, сообщили местные власти.
Церемония прощания с одной из семей, погибшей в результате катастрофы, пройдет 20 октября, передает РИА Новости. В результате трагедии погибли 15 человек, еще 26 местных жителей получили ранения различной степени тяжести.
Военный самолет потерпел крушение во время набора высоты для учебно-тренировочного полета. Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика успел катапультироваться.