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Власти Эстонии намерены демонтировать все памятники советским воинам в 2022 году

Власти Эстонии намерены демонтировать все памятники советским воинам в 2022 году
globallookpress.com/Sergei Stepanov/Russian Look

Памятники советским воинам, расположенные на эстонских кладбищах, будут снесены до конца года. Об этом рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, в первую очередь речь идет о переносе захоронений эстонских солдат. Для качественного перезахоронения расположенные над могилами монументы необходимо убрать.

«Мы хотим подойти к этому вопросу взвешенно, особенно если около памятника есть реальные захоронения, и хотим решить эту задачку к концу года», — подчеркнула политик.

Решать вопросы переноса мемориалов и могил солдат будут местные власти. Кая Каллас отметила, что в минобороны и комиссию по воинским захоронениям постоянно поступают соответствующие просьбы.

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RusNewsToday24
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