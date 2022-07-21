Власти Эстонии намерены демонтировать все памятники советским воинам в 2022 году

Памятники советским воинам, расположенные на эстонских кладбищах, будут снесены до конца года. Об этом рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
По ее словам, в первую очередь речь идет о переносе захоронений эстонских солдат. Для качественного перезахоронения расположенные над могилами монументы необходимо убрать.
«Мы хотим подойти к этому вопросу взвешенно, особенно если около памятника есть реальные захоронения, и хотим решить эту задачку к концу года», — подчеркнула политик.
Решать вопросы переноса мемориалов и могил солдат будут местные власти. Кая Каллас отметила, что в минобороны и комиссию по воинским захоронениям постоянно поступают соответствующие просьбы.