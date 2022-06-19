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Власти Донецка обратились к горожанам с просьбой не покидать убежищ из-за обстрелов ВСУ

Власти Донецка обратились к горожанам с просьбой не покидать убежищ из-за обстрелов ВСУ
globallookpress/imago stock&people

Украинские националисты продолжают обстреливать Донецк. В связи с этим власти города обратились к местным жителям с просьбой не покидать своих убежищ. Соответствующая информация распространяется в соцсетях и мессенджерах.

Снаряды, выпущенные со стороны Вооруженных сил Украины, прилетают не только на окраины, но и в центр Донецка. По данным мэра города Алексея Кулемзина, боевики обстреляли Ворошиловский район.

«Снаряды упали по ул. Университетской в районе кинотеатра «Звездочка», а также возле стадиона «Донбасс Арена» и выставочного комплекса «Эксподонбасс», — пояснил чиновник. 

Ранее стало известно, что три района Донецка оказались обесточены в результате обстрелов со стороны украинских военных. В Минэнерго ДНР отметили, что без света остались 41 тыс. мирных жителей, сообщал телеканал «360».

ВСУ ДНР Донецк обстрелы Россия убежища Украина
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RusNewsToday24
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