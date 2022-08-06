Власти ДНР ввели запрет на использование беспилотников на время спецоперации ВС РФ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал постановление о запрете использования беспилотников на время проведения спецоперации по освобождению и защите Донбасса. Об этом говорится в сообщении государственного комитета обороны ДНР.
Также запрет на применение дронов введен и на территории Луганской Народной Республики.
«На время действия специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины установить запрет на использование беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве Донецкой Народной Республики», — говорится в постановлении.
Ранее сообщалось, что союзные силы РФ и ЛДНР применяют на Украине спецружья для борьбы с ударными дронами ВСУ.