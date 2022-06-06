Новости05

Власти ДНР не исключили нахождения в Мариуполе остатков «Азова»

Власти ДНР не исключили нахождения в Мариуполе остатков «Азова»
James Sprankle/dpa/Global look press

Боевики националистического батальона «Азов»* (против его участников в России возбуждены уголовные дела) могут по-прежнему укрываться в Мариуполе. Об этом сообщил советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он отметил, что в настоящий момент власти ДНР активно выискивают на территории Мариуполя местных уголовников. Помимо этого, правительство республики проводит мероприятия по поиску остатков «Азова» и украинских вооруженных сил. Гагин подчеркнул, что некоторые боевики могут по-прежнему находиться в Мариуполе после вытеснения основных сил из города российскими войсками, передает РИА Новости.

«Что касается обстановки в самом городе, то остался какой-то местный криминалитет. Это больше, конечно, по линии МВД ДНР, и работа активно ведется. И ведется, надо сказать, активно и грамотно», — заявил советник главы правительства ДНР.

По словам Гагина, поиски боевиков «Азова» и ВСУ проводятся каждый день. При обнаружении остатков националистов и украинских военных они будут проходить фильтрацию.

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
азов армия украины ВСУ ДНР Мариуполь националисты
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.