Власти ДНР не исключили нахождения в Мариуполе остатков «Азова»

Он отметил, что в настоящий момент власти ДНР активно выискивают на территории Мариуполя местных уголовников. Помимо этого, правительство республики проводит мероприятия по поиску остатков «Азова» и украинских вооруженных сил. Гагин подчеркнул, что некоторые боевики могут по-прежнему находиться в Мариуполе после вытеснения основных сил из города российскими войсками, передает РИА Новости.