Власти Читы опубликовали инструкцию по самообороне от собак

Пошаговую инструкцию по самообороне от бродячих собак обнародовали власти Читы. В обращении сказано, что сейчас знание таких правил является необходимым условием для выживания.

Сетевое издание «ZabNews» приводит выдержки из этой инструкции, полагая, что она будет актуальна для жителей любого населенного пункта страны.

Собаки, как правило, не нападают без причины, поэтому их ни в коем случае не следует дразнить. Не следует показывать страх перед собакой, а также смотреть ей в глаза. В случае нападения следует остановиться и твердым голосом сказать «Сидеть!» или «Фу!» Иногда помогает серия команд, приводящих животное в растерянность.

Не поднимая высоко руку, можно отбросить в сторону любой предмет, чтобы отвлечь внимание собаки. Для защиты горла следует прижать подбородок к груди и выставить руку. Ни в коем случае нельзя поворачиваться к собаке спиной и убегать. Предплечье и руку лучше обмотать плащом или курткой. Если собака сбила с ног, нужно упасть на живот и закрыть шею руками. Болевыми точками у собак являются нос, пах и язык. В случае укуса следует промыть рану перекисью водорода и обратиться в больницу за помощью. О случившемся необходимо проинформировать санитарную службу и полицию.

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