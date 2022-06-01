Власти Челябинской области развивают инфраструктуру для привлечения молодежи в сельскую местность

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился ускорить реализацию программ по развитию инфраструктуры в отдаленных сельских районах.
По мнению Текслера, следует активнее возводить новые школы и дороги, развивать систему здравоохранения, газифицировать домохозяйства. Важное значение имеет реализация программ земский тренер, учитель, доктор, фельдшер, работник культуры и многих других. Все это в комплексе повысит привлекательность глубинки не только для местных жителей, но и для молодежи, готовой там трудоустроиться, сообщает «Полит74.RU».
Данный курс поддерживает и руководитель регионального отделения «Российские студенческие отряды» Юрий Болдырев, который считает, что проводимая комплексная работа будет не только удерживать в сельской местности местную молодежь, но и привлекать ребят из городов, что послужит сильнейшему экономическому росту сельской местности.