Власти Челябинской области развивают инфраструктуру для привлечения молодежи в сельскую местность

По мнению Текслера, следует активнее возводить новые школы и дороги, развивать систему здравоохранения, газифицировать домохозяйства. Важное значение имеет реализация программ земский тренер, учитель, доктор, фельдшер, работник культуры и многих других. Все это в комплексе повысит привлекательность глубинки не только для местных жителей, но и для молодежи, готовой там трудоустроиться, сообщает «Полит74.RU».