Власти Чехии заявили о рекордных объемах газа в хранилищах страны

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Чехия отказалась платить рублями за поставки российского газа в страну, при этом объявив, что ПХГ к 1 мая заполнены до рекордного 30-процентного уровня.
Министр промышленности и торговли Юзеф Сикела сообщил, что в подземных хранилищах находится уже 1 млрд кубометров голубого топлива. Власти рассчитывают, что к концу мая показатель достигнет 50%, а к началу отопительного сезона — 80%.
Чехия на 90% зависит от импорта из РФ, но все же решила не выполнять требования Москвы о расчетах в рублях. Вместо этого Прага возобновила переговоры с Польшей о строительстве газопровода Stork II.
Правительство республики также рассматривает возможность поставок из Норвегии по трубопроводу NETRA, что может обеспечить треть потребностей в период холодов.
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