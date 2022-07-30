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Власти Брянска сообщили об обстреле ВСУ села Ломаковка

Власти Брянска сообщили об обстреле ВСУ села Ломаковка
Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины обстреляли село Ломаковка в Брянской области утром 30 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он рассказал, что были повреждены электрическая подстанция и несколько домов. Информации о пострадавших пока нет. На месте обстрела сейчас работают оперативные службы.

Ранее Александр Богомаз показал кадры из населенного пункта Сачковичи, где в результате ударов ВСУ была разрушена линия электропередачи. Как отметил губернатор, в результате обстрела никто не пострадал.

брянская область ВСУ обстрелы
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