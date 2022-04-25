Власти Азербайджана не станут расплачиваться за российский газ рублями

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Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR заявила, что Баку не планирует расплачиваться рублями за российский газ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что была распространена информация о якобы готовности республики проводить расчеты за поставки газа из РФ в рублях. Однако в SOCAR развеяли слухи об этом.
«В СМИ в понедельник была распространена информация, будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности», — отметили в SOCAR.
Ранее немецкая компания Uniper заявила, что в будущем будет возможно расплачиваться за поставки газа из РФ в евро, при этом выполняя требования России по расчетам за голубое топливо.
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