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    Власти Азербайджана не станут расплачиваться за российский газ рублями

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Власти Азербайджана не станут расплачиваться за российский газ рублями

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    globallookpress/Daniel Reinhardt

    Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR заявила, что Баку не планирует расплачиваться рублями за российский газ. Об этом сообщает «Интерфакс».  

    Отмечается, что была распространена информация о якобы готовности республики проводить расчеты за поставки газа из РФ в рублях. Однако в SOCAR развеяли слухи об этом.

    «В СМИ в понедельник была распространена информация, будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности», — отметили в SOCAR.

    Ранее немецкая компания Uniper заявила, что в будущем будет возможно расплачиваться за поставки газа из РФ в евро, при этом выполняя требования России по расчетам за голубое топливо.

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