Власти Австралии разрешили посещать страну привитым «Спутником V» туристам

Власти Австралии разрешили посещать страну привитым «Спутником V» туристам Новости
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Иностранные граждане, прибывающие на территорию Австралии, смогут получить подтверждение вакцинации после прививки «Спутником V». Соответствующее разрешение выдал регулятор страны.

Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) посоветовало правительству одобрить прививки, сделанные российским препаратом «Спутник V». Сертификат об иммунизации необходим всем людям, желающим посетить континент.

«TGA постановляет, что вакцина против COVID-19 (российского) Центра им. (Н. Ф.) Гамалеи "Спутник V" будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников», — сообщил регулятор.

Власти Израиля недавно отменили трехдневный карантин для туристов, привитых «Спутником V». Путешественники смогут свободно передвигаться по стране сразу же после прилета, если получат положительный результат серологического теста и отрицательный — ПЦР-теста в аэропорту.

 
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