Власти Австралии назвали «красной линией» создание военной базы КНР на Соломоновых островах

«Работая

вместе с нашими партнерами в Новой Зеландии и в США, я придерживаюсь

той же красной линии, что и Вашингтон, когда речь идет об этих вопросах. У нас

не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе на нашем пороге», —

сказал Моррисон.