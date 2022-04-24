    В тренде

    Власти Австралии назвали «красной линией» создание военной базы КНР на Соломоновых островах

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Власти Австралии назвали «красной линией» создание военной базы КНР на Соломоновых островах

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Zha Chunming ZUMAPRESS.com Globallookpress

    Планы Китая по возведению
    военной базы на Соломоновых островах будут расценены «красными линиями». Об
    этом заявил премьер
    Австралии Скотт Моррисон.

    Комментируя недавнее заявление
    официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня о подписанном с властями
    Соломоновых островов рамочном соглашении в части сотрудничества в сфере
    безопасности, Канберра категорично указал на недопустимость подобных планов.

    «Работая
    вместе с нашими партнерами в Новой Зеландии и в США, я придерживаюсь
    той же красной линии, что и Вашингтон, когда речь идет об этих вопросах. У нас
    не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе на нашем пороге», —
    сказал Моррисон.

    Об ответных
    мерах австралийского правительства на планы Пекина Моррисон умолчал, по
    отметил, что власти Соломоновых островов заверили его, что на их территории не
    будет китайских баз

    Вице-премьер
    Австралии Барнаби Джойс заметил, что Соломоновы острова поставили свой
    суверенитет под угрозу, подписав соглашение с Пекином. А планы в части китайской
    базы расцениваются Канберрой как «тактика запугивания».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »