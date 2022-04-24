Власти Австралии назвали «красной линией» создание военной базы КНР на Соломоновых островах

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Планы Китая по возведению
военной базы на Соломоновых островах будут расценены «красными линиями». Об
этом заявил премьер
Австралии Скотт Моррисон.
Комментируя недавнее заявление
официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня о подписанном с властями
Соломоновых островов рамочном соглашении в части сотрудничества в сфере
безопасности, Канберра категорично указал на недопустимость подобных планов.
«Работая
вместе с нашими партнерами в Новой Зеландии и в США, я придерживаюсь
той же красной линии, что и Вашингтон, когда речь идет об этих вопросах. У нас
не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе на нашем пороге», —
сказал Моррисон.
Об ответных
мерах австралийского правительства на планы Пекина Моррисон умолчал, по
отметил, что власти Соломоновых островов заверили его, что на их территории не
будет китайских баз
Вице-премьер
Австралии Барнаби Джойс заметил, что Соломоновы острова поставили свой
суверенитет под угрозу, подписав соглашение с Пекином. А планы в части китайской
базы расцениваются Канберрой как «тактика запугивания».