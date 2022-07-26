Власти Амурской области ждут условий промышленной ипотеки для предприятий

Промышленная ипотека под 5% годовых вскоре должна быть запущена в России по поручению президента Владимира Путина. На эти цели в 2022 году из федерального бюджета выделить от 500 млн до 1 млрд рублей, рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.
Адресатами должны стать предприятия, которые хотят расширить свои производственные площади и развивать бизнес.
«В настоящее время мы ждем, когда станут известны условия участия и требования к заемщикам. Когда программа заработает, окажем всевозможную поддержку нашим производителям, чтобы они смогли получить льготные кредиты. Промпредприятия — гарантия продовольственной и экономической безопасности региона», — подчеркнул Орлов.
Требования к участникам сейчас прорабатываются Минпромторгом, пишет интернет-портал Gazeta-bam.ru. Министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева подтвердила, что утвержденного перечня предприятий по видам экономической деятельности, которые могут претендовать на поддержку, еще нет.
«С учетом реализуемых в области инвестиционных проектов наиболее актуальны у нас такие отрасли как стройиндустрия, металлообработка и машиностроение. Также для развития региональных предприятий пищевой промышленности данная мера поддержки будет востребована», — отметила она.
Кукшенева выразила надежду, что все эти виды деятельности окажутся включены в программу.