Власти Амурской области ждут условий промышленной ипотеки для предприятий

Промышленная ипотека под 5% годовых вскоре должна быть запущена в России по поручению президента Владимира Путина. На эти цели в 2022 году из федерального бюджета выделить от 500 млн до 1 млрд рублей, рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.