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Владлен Татарский объяснил быстрое продвижение российских сил на Бахмутском направлении

Владлен Татарский объяснил быстрое продвижение российских сил на Бахмутском направлении
Федеральное агентство новостей

Обстановка на Бахмутском направлении остается наиболее оптимистичной в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил ополченец Луганской Народной Республики, публицист Владлен Татарский.

По его словам, ключевым фактором быстрого продвижения союзных сил в этом районе является участие в сражениях бойцов «ЧВК Вагнера», ранее отличившихся при штурме хорошо укрепленной Попасной. Украинские силы за 8 лет превратили населенный пункт в один большой укрепрайон, однако российские добровольцы благодаря опыту боев в городской черте смогли выбить националистов из этого места.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Теперь же их навыки помогают освобождать и другие населенные пункты Донбасса.

«Штурмовые отряды “ЧВК Вагнера” продвигаются вперед, все ближе к Бахмуту. Активные бои идут под Покровском, сражаются за Роты. Есть план окружить группировку противника, которая засела и обороняется на Углегорской ТЭС. Если они вовремя не уйдут, попадут в окружение и будут схвачены или убиты», — рассказал ополченец ЛНР.

Как отметил Владлен Татарский, активные бои в рамках спецоперации на Украине также идут на Славянском направлении и в городе Северодонецк. В последнем, как известно, украинские подразделения фактически попали в окружение, поскольку мосты, соединяющие населенный пункт с соседним Лисичанском, были разрушены.

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