По его словам, ключевым фактором быстрого продвижения союзных сил в этом районе является участие в сражениях бойцов «ЧВК Вагнера», ранее отличившихся при штурме хорошо укрепленной Попасной. Украинские силы за 8 лет превратили населенный пункт в один большой укрепрайон, однако российские добровольцы благодаря опыту боев в городской черте смогли выбить националистов из этого места.