Владимирский Россельхозцентр препятствует реализации генно-модифицированной продукции

Специалисты владимирского филиала ФБГУ «Россельхозцентр» содействуют производителям сельскохозяйственных товаров в проведении лабораторных исследований на наличие в продукции ГМО.

При оформлении на продукцию растениеводства Декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза одним из важнейших показателей безопасности является как раз информация о наличии (отсутствии) генных модификаций, сообщают «Владимирские ведомости».

Отрицательный результат тест-анализов на определение ГМО важен для реализации, прежде всего, экспортных поставок сельскохозяйственной продукции. Такие исследования гарантируют безопасность товара и позволяют предотвратить бесконтрольное распространение генетически модифицированных продуктов. Важным моментом является то, что эти проверки входят в перечень государственного задания, а значит на них выделяются средства из федерального бюджета.

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