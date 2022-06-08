Владимир Зеленский предупредил украинцев о самой тяжелой в XXI веке зиме

Жителям Украины придется пережить самую тяжелую зиму с начала XXI века, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Правительство намерено создать спецштаб, который поможет подготовиться к холодам в 2022 году. Представители власти Украины обсудили вопрос закупки газа и угля к зиме. Также Зеленский отметил, что в этом году ресурсы экспортироваться из страны не будут.
«Мы должны готовиться к предстоящей зиме в нашем государстве. С членами правительства уже обсудили вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон и накопления угля для производства электроэнергии», — заявил Владимир Зеленский в очередном видеообращении.
Президент Украины заявил, что государство не готово экспортировать зерно по железной дороге через Белоруссию, передает телеканал «360». Зеленский уверен, что подобный формат транспортировки может помочь «дружественным» соседям.