Новости04

Владимир Зеленский предупредил украинцев о самой тяжелой в XXI веке зиме

Владимир Зеленский предупредил украинцев о самой тяжелой в XXI веке зиме
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Жителям Украины придется пережить самую тяжелую зиму с начала XXI века, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Правительство намерено создать спецштаб, который поможет подготовиться к холодам в 2022 году. Представители власти Украины обсудили вопрос закупки газа и угля к зиме. Также Зеленский отметил, что в этом году ресурсы экспортироваться из страны не будут.

«Мы должны готовиться к предстоящей зиме в нашем государстве. С членами правительства уже обсудили вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон и накопления угля для производства электроэнергии», — заявил Владимир Зеленский в очередном видеообращении.

Президент Украины заявил, что государство не готово экспортировать зерно по железной дороге через Белоруссию, передает телеканал «360». Зеленский уверен, что подобный формат транспортировки может помочь «дружественным» соседям.

Зеленский подготовка к зиме холодная зима
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.