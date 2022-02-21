Владимир Зеленский выступит с обращением к украинскому народу

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал журналистов о планах выступить с видеообращением к нации. Информацию об этом передают местные СМИ.

Вечером 21 февраля Зеленский провел получасовые телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсудили «события последних часов», под которыми, вероятно, имеется в виду признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.

«Сегодня Зеленский обратится с видеообращением, заявили перед брифингом СНБО журналистам», — уточняет издание «Сегодня».

Ранее президент Украины созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Мероприятие прошло в связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совбеза России, передает телеканал «360».

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