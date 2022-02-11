Владимир Зеленский ввел санкции против российской компании «Витрина ТВ»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять лет в отношении российской компании «Витрина ТВ».

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций сроком на пять лет в отношении российской компании вступило в силу. Причиной ввода данных мер против компании «Витрина ТВ» стала трансляция российских телеканалов. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов,

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер"», — сказано в тексте указа на официальном сайте офиса президента Украины.

Ранее политолог Сергей Михеев высказался о Зеленском как о слабом и несостоятельном политике. Причиной такого заключения стала реакция украинского президента на слова Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица».

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