Владимир Зеленский передумал выступать с обращением к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский отложил обещанное жителям страны выступление. Об этом сообщает канал ОНТ со ссылкой на источники в офисе главы государства.

Ранее президент Украины анонсировал видеообращение к гражданам страны, которое он намеревался провести в ближайшее время. Однако трансляция с обещанным выступлением Владимира Зеленского так и не началась.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин записал видеообращение. В конце своего выступления глава государства сообщил о признании суверенитета Донецкой и Луганских народных республик.

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