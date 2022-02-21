Владимир Зеленский передумал выступать с обращением к украинцам

Владимир Зеленский передумал выступать с обращением к украинцам Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский отложил обещанное жителям страны выступление. Об этом сообщает канал ОНТ со ссылкой на источники в офисе главы государства.

Ранее президент Украины анонсировал видеообращение к гражданам страны, которое он намеревался провести в ближайшее время. Однако трансляция с обещанным выступлением Владимира Зеленского так и не началась.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин записал видеообращение. В конце своего выступления глава государства сообщил о признании суверенитета Донецкой и Луганских народных республик.

 
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