Владимир Сычев уверен, что его исключили из шоу «Звезды в Африке» из-за возраста

Кадры из фильма «Проклятый чиновник»  Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Кадры из фильма «Проклятый чиновник» 

Советский и российский актер Владимир Сычев прокомментировал свое участие в шоу «Звезды в Африке» и заявил, что его намеренно выгнали оттуда.

Очередной выпуск популярного проекта «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ стал последним для Сычева. Он набрал наибольшее количество голосов «против» и был исключен из шоу. Актер уверен, что это было сделано специально из-за его возраста.

«Мне кажется, кто-то из «профессионалов» подговорил ребят, которые просто повелись на это. В тот момент еще пришел Максим Лагашкин (актер), даже в самой программе сказали: «Вот, взрослое поколение будет нас отсюда убирать». Может, испугались? Но надеюсь, еще поучаствуем», — рассказал Сычев в беседе «СтарХиту».

При этом артист не держит обид на участников и особенно выделил среди них певицу Валю Карнавал, отметив ее искренность, сентиментальность и бескорыстие.

Второй сезон проекта «Звезды в Африке» стартовал 27 февраля 2022 года. За главный приз – пять миллионов рублей предстоит побороться телеведущей Алене Водонаевой, певице Вале Карнавал, исполнителю Анатолию Цою, блогеру Саше Стоуну, а также тиктокерше Анне Покровской, гимнастке Каролине Севастьяновой и артистке Наталье Рудовой.

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