Владимир Сычев уверен, что его исключили из шоу «Звезды в Африке» из-за возраста

«Мне кажется, кто-то из «профессионалов» подговорил ребят, которые просто повелись на это. В тот момент еще пришел Максим Лагашкин (актер), даже в самой программе сказали: «Вот, взрослое поколение будет нас отсюда убирать». Может, испугались? Но надеюсь, еще поучаствуем», — рассказал Сычев в беседе «СтарХиту».