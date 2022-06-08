Владимир Соловьев раскрыл детали разговора с Ириной Аллегровой

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев рассказал о недавнем телефонном разговоре с певицей и народной артисткой России Ириной Аллегровой.
По словам Соловьева, между ним и исполнительницей состоялась беседа о непростой ситуации, которая сложилась в мире и на Украине в частности. Певица хотела донести свою поддержку россиянам, о которой она не стала говорить публично, чтобы избежать домыслов о самопиаре.
«Я говорить хочу, чтобы вы знали, что я с моим народом», — раскрыл телеведущий детали разговора с певицей в эфире программы на канале «Россия-1».
Как отметил Соловьев, Аллегрова не хочет, чтобы ее сравнивали со знаменитостями, которые покинули Россию. По словам журналиста, артистка много делает и помогает.
Напомним, что спецоперацию по защите мирного населения Донбасса поддержали многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них, например, оказались певец Николай Басков, актер Дмитрий Певцов.