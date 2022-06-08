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Владимир Соловьев раскрыл детали разговора с Ириной Аллегровой

Владимир Соловьев раскрыл детали разговора с Ириной Аллегровой
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев рассказал о недавнем телефонном разговоре с певицей и народной артисткой России Ириной Аллегровой.

По словам Соловьева, между ним и исполнительницей состоялась беседа о непростой ситуации, которая сложилась в мире и на Украине в частности. Певица хотела донести свою поддержку россиянам, о которой она не стала говорить публично, чтобы избежать домыслов о самопиаре.

«Я говорить хочу, чтобы вы знали, что я с моим народом», — раскрыл телеведущий детали разговора с певицей в эфире программы на канале «Россия-1».

Как отметил Соловьев, Аллегрова не хочет, чтобы ее сравнивали со знаменитостями, которые покинули Россию. По словам журналиста, артистка много делает и помогает.

Напомним, что спецоперацию по защите мирного населения Донбасса поддержали многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них, например, оказались певец Николай Басков, актер Дмитрий Певцов.

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