Владимир Соловьев раскрыл детали разговора с Ириной Аллегровой

По словам Соловьева, между ним и исполнительницей состоялась беседа о непростой ситуации, которая сложилась в мире и на Украине в частности. Певица хотела донести свою поддержку россиянам, о которой она не стала говорить публично, чтобы избежать домыслов о самопиаре.