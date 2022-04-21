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    Владимир Путин заявил, что российские дизайнеры займут место зарубежных брендов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Владимир Путин заявил, что российские дизайнеры займут место зарубежных брендов

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Президент России Владимир Путин прокомментировал уход с российского рынка зарубежных брендов.

    На заседании наблюдательного совета платформы «Россия- страна возможностей», президент коснулся вопроса замены иностранных бродов отечественными аналогами. По мнению Путина, освободившуюся нишу займут российские дизайнеры, а замещение ушедших с рынка предприятий общественного питания приведет к повышению качества продукции.

    «Свято место пусто не бывает», — добавил он.

    Напомним, из-за санкций Евросоюза в отношении России свои магазины в стране закрыли такие крупные компании как H&M, Monki, Weekday, Adidas, Zara, McDonalds и другие.

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