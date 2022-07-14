Владимир Путин запретил оплачивать товары и услуг в России цифровыми финансовыми активами

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который будет регулировать оборот цифровых финансовых активов (ЦФА). Одним из положений закона является запрет на оплату с помощью ЦФА работ, услуг и товаров в России.





Закон напрямую запрещает передачи или приём ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве платежа. Исключением являются случаи, предусмотренные федеральным законодательством. Также закон обязывает Банк России вести реестр операторов электронных платформ, которые занимаются оборотом ЦФА и проводят законные цифровые финансовые операции.

Сам закон вступил в силу с момента подписания, то есть, с сегодняшнего дня. А изменения начнут действовать через 10 дней после подписания. Этот закон разработали для повышения инвестиционной привлекательности использования цифровых прав бизнесом.

При этом ранее депутат Михаил Делягин пояснил, что хранение ЦФА не запрещено. Их нельзя лишь использовать в качестве платёжного средства.

«Криптовалюты вошли в жизнь, и из этой жизни они уже никуда не уйдут. Соответственно, их нужно регулировать. Если кто-то захочет оплатить криптой что-нибудь в российском правовом поле, то это будет неправильно», — рассказал Делягин.