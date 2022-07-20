Владимир Путин выйдет на связь с финалистами конкурса «Большая перемена»

Президент России Владимир Путин выйдет на связь с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как отметил официальный представителя Кремля, президент будет общаться с участниками «Большой перемены», которые сейчас находятся в «Артеке», 20 июля. Перед этим у Путина запланирован визит в Иран.
«… он вернется ночью, под утро, из Тегерана — по видеосвязи пообщается с “Артеком”. Там будут ребята — финалисты конкурса “Большая перемена”», — отметил пресс-секретарь в разговоре с ТАСС.
Финал конкурса начался 17 июля. В «Большой перемене» участвуют школьники 5–7 классов.