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Владимир Путин выйдет на связь с финалистами конкурса «Большая перемена»

Владимир Путин выйдет на связь с финалистами конкурса «Большая перемена»
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин выйдет на связь с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представителя Кремля, президент будет общаться с участниками «Большой перемены», которые сейчас находятся в «Артеке», 20 июля. Перед этим у Путина запланирован визит в Иран.

«… он вернется ночью, под утро, из Тегерана — по видеосвязи пообщается с “Артеком”. Там будут ребята — финалисты конкурса “Большая перемена”», — отметил пресс-секретарь в разговоре с ТАСС.

Финал конкурса начался 17 июля. В «Большой перемене» участвуют школьники 5–7 классов.

Большая перемена президент Путин
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