Владимир Путин: в Кременчуге не было никакого теракта

Никакого теракта при пожаре в торговом центре города Кременчуг не было, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита в аэропорту Ашхабада.
Как отметил глава государства, российские войска не наносят удары по гражданской инфраструктуре в ходе спецоперации.
В ходе беседы с журналистами Путин также подчеркнул, что Запад вновь призывает к продолжению боевых действий на Украине. По словам президента, такое развитие событий подтверждает «наши предположения, что благо Украины — не цель, а средство защиты их интересов».
Российский лидер добавил, что специальная военная операция по защите Донбасса идет по плану. По словам Путина, в этом аспекте «ничего не поменялось, тактика может быть разной».