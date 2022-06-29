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Владимир Путин: в Кременчуге не было никакого теракта

Владимир Путин: в Кременчуге не было никакого теракта
kremlin.ru / Администрация президента России

Никакого теракта при пожаре в торговом центре города Кременчуг не было, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита в аэропорту Ашхабада.

Как отметил глава государства, российские войска не наносят удары по гражданской инфраструктуре в ходе спецоперации.

В ходе беседы с журналистами Путин также подчеркнул, что Запад вновь призывает к продолжению боевых действий на Украине. По словам президента, такое развитие событий подтверждает «наши предположения, что благо Украины — не цель, а средство защиты их интересов».

Российский лидер добавил, что специальная военная операция по защите Донбасса идет по плану. По словам Путина, в этом аспекте «ничего не поменялось, тактика может быть разной».

кременчуг Путин спецоперация на Украине
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