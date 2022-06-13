Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий приказ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, Поклонская выложила в соцсетях, объяснив, что решение принято в связи с ее “переходом на другую работу”.
Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие!
— добавила она.
На пост замглавы Россотрудничества Поклонская была назначена в первой половине февраля 2022 года. После начала военной спецоперации на Украине она записала видеообращение к русским и украинцам, в котором призвала “остановиться в разжигании ненависти друг к другу” и объединиться.
Возможно, живой символ присоединения Крыма, Наталья Поклонская, окончательно отправляется в неизвестность. Все последние 3.5 месяца она раз за разом открыто заявляла о том, что считает спецоперацию трагедией для обеих стран, и, видимо, терпение переполнилось. Впрочем, возможна и иная трактовка, более “конспирологичная”: согласно ей заявления Поклонской были тщательно подготовленной имиджевой кампанией. А сейчас она отправляется играть роль доброго полицейского для населения Херсонской и Запорожской областей,
— прокомментировал новость телеграм-канал “Бабская курилка”.
Наталья Поклонская родилась в Луганской области (Украинская ССР) и работала в органах прокуратуры Украины. После Евромайдана 2014 года она не приняла новую киевскую власть и написала рапорт об увольнении. Весной 2014 года она активно поддержала присоединение Крыма к России и впоследствии была назначена исполняющей обязанности прокурора Крыма. В октябре 2021 года Поклонскую назначили послом в Кабо-Верде, но позже она отказалась от должности в связи с личными обстоятельствами.
Фото
Соцсети