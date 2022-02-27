Владимир Путин указал на нелегитимность санкций Запада

Президент России оценил предпринимаемые западными странами рестрикции в отношении страны.

Глава государства объявил, что коллективный Запад учреждает против Российской Федерации нелегитимные санкции. Владимир Путин отметил это в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.

«Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — заявил Путин.

Президент России несколько дней назад отмечал, что Москва готовилась к потенциальным санкциям из-за действий на Украине. Российский лидер сообщал об этом в ходе встречи с российскими бизнесменами. Также Путин подчеркивал, что РФ — часть глобальной экономики и не собирается наносить урон мировой экономической системе.

загрузка...