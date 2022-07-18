Владимир Путин указал на недостаточные темпы сокращения бедности

В России темпы снижения уровня бедности на данный момент недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, ключевая цель нацпроектов — снижение бедности в государстве. Лидер России добавил, что показатель уровня бедности в стране в 2017 году составлял 12,9%, а в 2021-м — 11%.
«Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года — но она, слава Богу, кстати говоря, снижается постепенно — мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно», — подчеркнул Путин.
Гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова ранее назвала способ, который сможет решить проблему бедности, сообщает «ФедералПресс».