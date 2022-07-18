Владимир Путин указал на недостаточные темпы сокращения бедности

«Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года — но она, слава Богу, кстати говоря, снижается постепенно — мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно», — подчеркнул Путин.