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    Владимир Путин рекомендовал россиянам слетать на Камчатку

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Владимир Путин рекомендовал россиянам слетать на Камчатку

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Перед началом туристического сезона президент России
    Владимир Путин подсказал соотечественникам одно из направлений для отдыха. Он
    рекомендовал им посетить Камчатку.

    По словам главы государства, Камчатка — красивое место. Он
    подчеркнул, что рекомендует россиянам побывать там.

    «Очень красивое место, всем рекомендую, кто не был, туда
    съездить», — сообщил Путин.

    Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что безопасный
    туризм для россиян можно обеспечить только внутри страны. Он отметил, что
    Правительство РФ выделило 4 млрд рублей на программу по созданию мобильных
    модулей, в которых будут размещать путешественников.

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