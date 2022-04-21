Владимир Путин рекомендовал россиянам слетать на Камчатку

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что безопасный

туризм для россиян можно обеспечить только внутри страны. Он отметил, что

Правительство РФ выделило 4 млрд рублей на программу по созданию мобильных

модулей, в которых будут размещать путешественников.