Владимир Путин рекомендовал россиянам слетать на Камчатку

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Перед началом туристического сезона президент России
Владимир Путин подсказал соотечественникам одно из направлений для отдыха. Он
рекомендовал им посетить Камчатку.
По словам главы государства, Камчатка — красивое место. Он
подчеркнул, что рекомендует россиянам побывать там.
«Очень красивое место, всем рекомендую, кто не был, туда
съездить», — сообщил Путин.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что безопасный
туризм для россиян можно обеспечить только внутри страны. Он отметил, что
Правительство РФ выделило 4 млрд рублей на программу по созданию мобильных
модулей, в которых будут размещать путешественников.
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