    В тренде

    Владимир Путин предложил увековечить память героев спецоперации в Донбассе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Владимир Путин предложил увековечить память героев спецоперации в Донбассе

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    kremlin.ru / Администрация президента России

    Президент России Владимир Путин заявил о героизме всех
    участников операции по освобождению Мариуполя и Донбасса от оккупации
    украинскими войсками.

    Российский лидер на совещании с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу отметил необходимость подумать над
    увековечиванием памяти героев спецоперации на Украине. 

    Власти России объявили о проведении специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Ключевая задача, которая стоит перед Москвой, — защита мирного населения от геноцида со стороны киевского режима. 

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »