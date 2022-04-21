Владимир Путин предложил увековечить память героев спецоперации в Донбассе

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Президент России Владимир Путин заявил о героизме всех
участников операции по освобождению Мариуполя и Донбасса от оккупации
украинскими войсками.
Российский лидер на совещании с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу отметил необходимость подумать над
увековечиванием памяти героев спецоперации на Украине.
Власти России объявили о проведении специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Ключевая задача, которая стоит перед Москвой, — защита мирного населения от геноцида со стороны киевского режима.
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