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Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом

Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля. 

Глава государства напомнил, что Курбан-байрам знаменует завершение паломничества к древним исламским святыням. Он подчеркнул, что данный праздник несет в себе глубокий духовный и нравственный смысл, а также служит единению людей.

«Желаю вам здоровья, успехов, счастья и благоденствия», — говорится в тексте поздравления.

Как сообщает телеканал «360», ранее с поздравлением выступил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пожелал российским мусульманам и их семьям тепла и здоровья.

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