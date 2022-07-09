Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля.
Глава государства напомнил, что Курбан-байрам знаменует завершение паломничества к древним исламским святыням. Он подчеркнул, что данный праздник несет в себе глубокий духовный и нравственный смысл, а также служит единению людей.
«Желаю вам здоровья, успехов, счастья и благоденствия», — говорится в тексте поздравления.
Как сообщает телеканал «360», ранее с поздравлением выступил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пожелал российским мусульманам и их семьям тепла и здоровья.