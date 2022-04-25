Владимир Путин подтвердил обоснованность увеличения ключевой ставки в России

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Президент России заявил в ходе совещания по экономическим вопросам об отношении к политике Центробанка относительно ключевой ставки.
Банк России в условиях масштабного санкционного давления, а также снижения курса рубля резко поднял ключевую ставку до 20%. Сейчас ее уровень находится у отметки в 17% в связи с определенной стабилизацией экономики.
Как подчеркивает глава государства, регулятор принял обоснованное решение, которое впоследствии сработало.
«Отмечу, что на конечный спрос сейчас негативно влияет снижение кредитной активности банковской системы. Причина в коммерческих рисках и увеличении процентных ставок – это все понятно, мы это знаем хорошо. Напомню, что повышение ключевой ставки ЦБ было, тем не менее, обоснованным, необходимо для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков, и решение это сработало», — указал президент.
Он добавил, что Центробанк постепенно будет удешевлять кредиты в экономике, а правительство тесно взаимодействует с регулятором по вопросам нормализации экономической обстановки.
Фонд развития гражданского общества ранее провел исследование, чтобы определить кредитное благополучие россиян по российским регионам, о чем пишет «ФедералПресс».