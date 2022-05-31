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Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства России сиротам из Донбасса

Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства России сиротам из Донбасса
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ, регламентирующий упрощенное получение гражданства детьми с Украины.

Уточняется, что речь идет о сиротах из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Кроме того, новые правила коснутся маленьких жителей Херсонской и Запорожской областей.

Специальная операция российских военных на территории Украины стартовала по поручению Владимира Путина 24 февраля. Он говорил, что главной задачей солдат ВС РФ является защита мирных жителей Донбасса от многолетнего угнетения киевских властей.

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