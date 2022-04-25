Владимир Путин объявил 2022-2031 года в России десятилетием науки и технологий

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Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 года в стране десятилетием технологий и науки, следует из соответствующего документа.
Мера принята в целях усиления роли указанных направлений в решении важнейших задач развития общества и государства. Путин также поручил Правительству России утвердить план проведения десятилетия науки и технологий.
Указ глав государства опубликован 25 апреля на официальном интернет-портале правовой информации. Одной из основных задач десятилетия станет привлечение молодежи в сферу исследований.
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