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    Владимир Путин объявил 2022-2031 года в России десятилетием науки и технологий

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Владимир Путин объявил 2022-2031 года в России десятилетием науки и технологий

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 года в стране десятилетием технологий и науки, следует из соответствующего документа.

    Мера принята в целях усиления роли указанных направлений в решении важнейших задач развития общества и государства. Путин также поручил Правительству России утвердить план проведения десятилетия науки и технологий.

    Указ глав государства опубликован 25 апреля на официальном интернет-портале правовой информации. Одной из основных задач десятилетия станет привлечение молодежи в сферу исследований.

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