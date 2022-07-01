Владимир Путин наградил Шамиля Тарпищева за подготовку теннисисток к ОИ-2020

Важно отметить, что орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени также была награждена наставник национальной команды РФ по синхронному плаванию Татьяна Покровская. Руководитель Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«Наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” II степени Тарпищева Шамиля Анвяровича — президента общероссийской общественной организации “Федерация тенниса России”», – было сказано в документе.

Президент акцентировал внимание на обеспечении успешной подготовки российских теннисисток, которые смогли добиться успеха и высоких спортивных достижений на Олимпийских Играх-2020 в Токио и Паралимпиаде.