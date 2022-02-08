Владимир Путин на переговорах с Макроном: руководство Мали имеет право на свой выбор

Владимир Путин на переговорах с Макроном: руководство Мали имеет право на свой выбор Новости
На чтение 2 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство нашей страны никак не связано с компаниями, работающими в Мали.

Российский лидер также отметил, что, насколько ему известно, малийские власти не высказывали никаких замечаний по этому поводу. Путин подчеркнул, что африканская республика имеет полное право работать с россиянами.

«То есть, следуя общей логике, которая применительна к НАТО, к членам Альянса и будущим членам Альянса, если Мали делает такой выбор – работать с нашими компаниями, значит, она имеет на это право. Но, хочу подчеркнуть, я сейчас еще кое-что добавлю господину президенту после пресс-конференции, российское государство не имеет к этому никакого отношения. Там коммерческие интересы наших компаний, они договариваются с местным руководством», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин на переговорах с Макроном: руководство Мали имеет право на свой выбор

Вопрос по поводу работы россиян в Мали прозвучал на пресс-конференции по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Примечательно, что ранее эта африканская страна считалась фактически зависимой от Парижа. Сейчас там работают российские инструкторы, которых на Западе принято считать сотрудниками «ЧВК Вагнера». Подобная ситуация не может не волновать руководство бывшей метрополии и ее президента.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях ✅ ВКонтакте ✅ Одноклассники ✅ Telegram ✅ Яндекс.Дзен

 
загрузка...
 
мали Политика Путин россия африка
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru