Владимир Путин на переговорах с Макроном: руководство Мали имеет право на свой выбор

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство нашей страны никак не связано с компаниями, работающими в Мали.

Российский лидер также отметил, что, насколько ему известно, малийские власти не высказывали никаких замечаний по этому поводу. Путин подчеркнул, что африканская республика имеет полное право работать с россиянами.

«То есть, следуя общей логике, которая применительна к НАТО, к членам Альянса и будущим членам Альянса, если Мали делает такой выбор – работать с нашими компаниями, значит, она имеет на это право. Но, хочу подчеркнуть, я сейчас еще кое-что добавлю господину президенту после пресс-конференции, российское государство не имеет к этому никакого отношения. Там коммерческие интересы наших компаний, они договариваются с местным руководством», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Вопрос по поводу работы россиян в Мали прозвучал на пресс-конференции по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Примечательно, что ранее эта африканская страна считалась фактически зависимой от Парижа. Сейчас там работают российские инструкторы, которых на Западе принято считать сотрудниками «ЧВК Вагнера». Подобная ситуация не может не волновать руководство бывшей метрополии и ее президента.

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