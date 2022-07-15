Владимир Путин инициировал обсуждение ситуации в регионах России на совещании с Совбезом

Постоянные члены Совбеза поговорили с президентом России Владимиром Путиным о регионах в стране. Совещание состоялось 15 июля.
Путин инициировал обсуждение ситуации в регионах России на совещании с Совбезом. В качестве докладчиков по этому направлению выступили глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.
«Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим», — говорится в обращении Путина к собеседникам.
Ранее Госдума провела внеплановое пленарное заседание. Депутаты обсудили экономическое положение России и меры поддержки граждан на фоне мировых событий.